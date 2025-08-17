قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت خارطة استهدافاتها لتشمل جميع محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

ونوه خلال تغطية حية على الهواء، اليوم الأحد، أن الهجمات طالت أيضًا المدنيين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في عدة نقاط توزيع، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينيًا حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأوضح أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مدنيين كانوا في انتظار الحصول على المساعدات في ثلاث نقاط رئيسية، وهي: غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة خان يونس، وشمال المحافظة الوسطى.

وأشار إلى أن الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع كانوا «جثثًا هامدة» نتيجة لإصابات مباشرة بالرصاص الحي، مؤكدًا أن هؤلاء الضحايا لم يكونوا في مناطق اشتباك، بل في مواقع مخصصة لتوزيع مساعدات إنسانية.

وتأتي هذه الجريمة في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعيشها سكان قطاع غزة، حيث يعتمد الآلاف يوميًا على ما يصل من مساعدات محدودة في ظل الحصار المستمر وانهيار البنية التحتية.