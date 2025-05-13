ترامب يصل السعودية في مستهل جولته بالمنطقة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولته بالمنطقة.

وستمثّل زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط فرصة لتقديم رؤيته بشأن انخراط الولايات المتحدة في المنطقة وتحديد مصالح بلاده فيها.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب والتي تشمل كلا من السعودية والإمارات وقطر، على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

وكان ترامب قد وصف زيارته إلى السعودية وقطر والإمارات بالتاريخية، قائلا إنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

وغادر ترامب، أمس الإثنين، الولايات المتحدة متجها إلى السعودية التي يستهل بها جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة، والتي ستقوده أيضا إلى قطر والإمارات.

وأقلعت الطائرة الرئاسية نحو الرياض من قاعدة أندروز الجوية في ضواحي واشنطن، تزامنا مع إعلان حركة حماس أنها سلمت المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة، إلى الصليب الأحمر الدولي.