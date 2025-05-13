طهران: منفتحون على قبول قيود مؤقتة بشأن تخصيب اليورانيوم

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، اليوم الثلاثاء، إن إيران منفتحة على قبول فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، موضحا أن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتناول هذه التفاصيل بعد.

واختتمت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية في عُمان الأحد دون تحقيق اختراق واضح مع اشتعال مواجهة علنية بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن الطرفين أبديا رضاهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات.

وبدأ الطرفان مباحثات في 12 أبريل بوساطة من عمان التي أدت دور الوسيط أيضا في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015 عن التوصل إلى اتفاق دولي بين طهران والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن تخت روانجي قوله: "لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر القضايا المشابهة في المجال النووي، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة".

وتقوم إيران حاليا بالتخصيب بنسبة 60 %، مقتربة من نسبة 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال الإثنين إن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تمتلك أسلحة نووية وتخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى.

بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال المحادثات الأخيرة بأن حق تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، بينما وصفه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأنه "خط أحمر".



