تحذير من الخارجية الفلسطينية: خطة الاحتلال لتسوية الأراضي تقوض حل الدولتين

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، على فرصة تطبيق حل الدولتين.

وأكدت "الخارجية"، في بيان، اليوم الاثنين، أن مصادقة ما يسمى "الكابينت" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا في المناطق المسماة (ج)، تعد امتدادا لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفافا متكررا بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.

وشددت على أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه القرارات باعتبارها عنصرية بامتياز.