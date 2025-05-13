ثقافة المنيا: برنامج المواطنة يواصل فعالياته لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء

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قالت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، إنه وسط حضور جماهيرى، شهدت مدرسة ابوان الإبتدائية بمركز مطاي، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج المواطنة والانتماء وزيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب.

وضافت توفيق أن فعاليات القافلة بدأت بالسلام الوطني أعقبه محاضرة بعنوان "حق المواطن في حياة كريمة" حاضرها الدكتور أمجد سيد علي معلم بالتربية والتعليم، تحدث فيها عن حق الإنسان في الحياه فهو من اسمي حقوق الإنسان وأهمها فالإنسان له الحق في حياه كريمة تلبي كل احتياجاته، كما ناقش جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

كما تضمن البرنامج ورشة فنون تشكيلية نفذتها سهام عزت، حيث تم تدريب الطلاب علي رسم وتلوين رسومات تعبر عن المواطنة والوحدة الوطنية.

وتوافد الجمهور على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يضم أقسام تتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع.

جاء ذلك بحضور مدير المدرسة الاستاذ رجب عبود، حسين عبدالله مدير بيت ثقافة مطاي، ومتابعة من الفرع إيمان صفوت.