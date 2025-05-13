جماعة الحوثي تعلن عن استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، العميد يحيى سريع، عن استهداف مطار اللد «بن جوريون» في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي حقق هدفه بنجاح.

وقال في بيان صادر مساء الثلاثاء:«نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد حقق الصاروخ هدفه بنجاح وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار لقرابة الساعة».

ودعا الشركات التي لم تعلن وقفَ رحلاتها أن تحذو حذو الشركات التي سبق وأعلنت وقف رحلاتها إلى مطارات فلسطين المحتلة.

وشدد أن العمليات الإسنادية وكذلك حظر الملاحة الجوية على مطار اللد وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي ستتوقف فور وقف العدوان على غزة ورفعِ الحصار عنها.