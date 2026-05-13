يحتفي قطاع صندوق التنمية الثقافية بمرور خمسة وعشرين عاما على افتتاح متحفي كوكب الشرق أم كلثوم وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وذلك من خلال أمسية ينظمها بيت المعمار المصري، في السابعة مساء الاثنين 18 مايو الجاري، بسينما مركز الإبداع الفني بساحة دار أوبرا القاهرة.

الاحتفال الذي يقام تحت عنوان "رحلة فكرية داخل المتحفين" يتزامن مع مشاركة وزارة الثقافة في احتفالات اليوم العالمي للمتاحف، والتي يطلق المجلس الدولي للمتاحف (ICOM) شعارها سنويا.

ويتناول المعماري حمدي السطوحي، خلال اللقاء، تجربة متحف محمد عبدالوهاب من منظور فكري وتوثيقي، مستعرضا الكيفية التي يمكن من خلالها للفضاء المتحفي أن يتحول من مجرد إطار لعرض المقتنيات إلى بنية سردية تستحضر روح الشخصية الإبداعية ومسارها الفني، وكيف يصبح المتحف وسيطا ثقافيا قادرا على التعبير عن التحولات الموسيقية والفكرية التي ارتبطت بتجربة موسيقار الأجيال.

كما يستعرض المعماري أكرم المجدوب تجربة تصميم متحف أم كلثوم وفكرته، بوصفه أحد النماذج البارزة للمتاحف التوثيقية المرتبطة بالرموز الفنية المصرية، وما يطرحه من مقاربات بصرية وجمالية تسعى إلى ترجمة الحضور الإنساني والفني لكوكب الشرق داخل فضاء متحفي يعيد قراءة إرثها الموسيقي والثقافي في إطار معاصر.

وتفتح الندوة مساحات للحوار حول العمارة الثقافية والمتاحف المتخصصة، باعتبارها إحدى الأدوات الحيوية لصون الذاكرة الإبداعية المصرية وتعزيز الوعي بقيمة القوة الناعمة ودورها في تشكيل الوجدان الجمعي والحفاظ على الهوية الوطنية.

وتأتي هذه الأمسية برعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، وفي إطار توجهات وزارة الثقافة المصرية نحو إعادة تفعيل الدور المعرفي والجمالي للمتاحف النوعية، بوصفها مؤسسات ثقافية تتجاوز فكرة حفظ المقتنيات إلى إعادة إنتاج الذاكرة الوطنية وصياغتها بصريا وفكريا للأجيال الجديدة، عبر خطاب ثقافي معاصر يربط بين التراث والإبداع والوعي بالهوية المصرية.