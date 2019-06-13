انتحار شاب في حدائق القبة بسبب مروره بأزمة نفسية

انتحر شاب في العقد الرابع من العمر شنقًا بمنطقة حدائق القبة، داخل منزله بسبب مروره بأزمة نفسية.

وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، بتحرير الأهالي لبلاغ بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله.

انتقل المقدم خالد سيف، رئيس المباحث حدائق القبة، لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شاب مشنوقًا، وذكرت التحريات الأولية أن المتوفى كان يعمل في مجال السياحة بشرم الشيخ وفي الفترة الأخيرة أصيب بتوتر وحالة نفسية فشنق نفسه.

وكلفت نيابة حدائق القبة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على أسباب الانتحار، وكشفت المعاينة عن خلو جسد المتوفى من أى إصابات ظاهرية، وآثار لشنق حول رقبته، وصرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.