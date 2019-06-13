الكويت تؤكد استعدادها لأي طارئ يعوق ناقلاتها النفطية

أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية، اليوم الخميس، أن "ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي ومستعدون لأي طارئ".

وقالت الشركة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ، إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.

وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة ولاسيما الحادث المؤسف الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين اليوم، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

وأوضحت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.

من جانبه ، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم اتخاذ أي إجراءات غير اعتيادية ، مؤكدا أن الدولة لم تعلن "حالة الاستعداد القصوى" كما تداولت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان حالة الاستعداد القصوى في دولة الكويت ، مبينا أنه "لم يتم الاعلان عن إجراءات قصوى".

ويأتي هذا النفي إثر تداول بعض وسائط الاعلام خبر مفاده بأن "الكويت اعلنت عن حالة الاستعداد القصوى إثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان".