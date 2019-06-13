مصرع مترجمة صدمها جرار الوحدة المحلية بـ«ميت سهيل» في الشرقية

لفظت مترجمة، أنفاسها الأخيرة، اليوم الخميس؛ بعدما صدمها جرار الوحدة المحلية بقرية "ميت سهيل" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "رحاب جاد" البالغة من العمر 28 عاما، مترجمة، مُقيمة بقرية "ميت سهيل" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح؛ بعدما صدمها جرار الوحدة المحلية بقريتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22008 جُنح منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الجرار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.