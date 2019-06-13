وزيرة الخارجية الكندية تتوجه إلى واشنطن للقاء بومبيو وأعضاء الكونجرس

توجهت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء نظيرها الأمريكي مايك بومبيو والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، بجانب أعضاء الكونجرس بشأن المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة.



وأعرب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس عن أمله في أن يصادق الكونجرس على الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بحلول نهاية الصيف خلال زيارته الأخيرة لأوتاوا ، في حين قال السفير المكسيكي لدى كندا إن مجلس الشيوخ في بلاده سيوافق نهائيًا في جلستها التشريعية الموسعة الاثنين أو الثلاثاء القادم.



وفي غضون ذلك، تمضي كندا قدما في مجلس العموم لإتمام عملية التصديق. وقدم رئيس الوزراء جستن ترودو مشروع القانون رسميا قبل أسبوعين وناقش النواب مشروع قانون التصديق يوم الثلاثاء في القراءة الثانية.



وأكدت فريلاند في كلمتها أمام البرلمان هذا الأسبوع أن العقبة الأخيرة أمام التصديق قد تم إزالتها الشهر الماضي عندما رفعت الولايات المتحدة التعريفات العقابية الأمريكية على واردات الصلب الكندية والمكسيكية.



وقالت فريلاند "طوال المفاوضات، حافظنا على هدوئنا في مواجهة حالة عدم اليقين وعملنا على التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه الحفاظ على فرص العمل والوصول إلى الأسواق، وبالتالي دعم الطبقة الوسطى والنمو الاقتصادي".



وأضافت "لقد نجحنا في الحفاظ على العناصر الرئيسية في اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، بما في ذلك الفصل رقم 19، وآلية تسوية المنازعات الأكثر أهمية. ولا توجد علاقة تجارية من دون أي تهيج. وفي حالة العلاقة بين كندا والولايات المتحدة، نحن ندرك أهمية الحفاظ على آلية فعالة لتسوية المنازعات. بالنسبة لنا، كان هذا غير قابل للتفاوض".



يأتي ذلك بعد تواتر التقارير بشأن امكانية استدعاء الحكومة الفدرالية للبرلمان خلال عطلة الصيف للتصديق على اتفاقية التجارة الجديدة لأمريكا الشمالية.