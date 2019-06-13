الصدر وبن علوي يبحثان في النجف العلاقات العراقية العمانية والتصعيد في المنطقة

اجتمع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في مكتبه بمحافظة النجف، اليوم الخميس، مع وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي الذي يزور العراق حاليا.

وذكر بيان لمكتب الزعيم الشيعي أن الصدر أشاد بالدور " الذي تنتهجه سلطنة عمان في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الآخرين وانتهاج منهج الاعتدال ونبذ التطرف بما يساهم في نشر روح المحبة بين البلدان".

وعبّر وزير الخارجية العماني عن "شكره وتقديره لمقتدى الصدر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والترحيب".

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة وتوطيد العلاقات بينهما.

وكان وزير الخارجية العماني قد وصل إلى بغداد أمس الاربعاء وأجرى مباحثات مع نظيره العراقي ، كما التقى على انفراد مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي لبحث العلاقات الثنائية ومخاطر التصعيد في المنطقة.