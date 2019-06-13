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فرونت لاين: انفجار وقع قبل الحريق بناقلة نفط تابعة لنا في خليج عمان

أوسلو - د ب أ
نشر فى : الخميس 13 يونيو 2019 - 3:15 م | آخر تحديث : الخميس 13 يونيو 2019 - 3:15 م

أكد متحدث باسم شركة "فرونت لاين" أن حريقا اندلع بناقلة نفط نرويجية في خليج عمان في أعقاب انفجار، إلا أنه نفى أن تكون الناقلة قد غرقت.

وقال المتحدث، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد وقع انفجار وأعقبه حريق. إلا أنه لم يتم بعد تحديد سبب الانفجار".

وتنتظر الشركة المزيد من المعلومات من طاقم الناقلة "فرونت ألتير".

وأضاف: "لا نؤكد وقوع هجوم، لأنه لا يمكننا ذلك".

وقال: "نعرف أن الناقلة لم تغرق"، وأن قاطرة إنقاذ موجودة بالقرب منها.

وتم إنقاذ الطاقم إلى سفينة قريبة، "هيونداي دبي"، بعدما فروا من الناقلة.

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