روسيا تخطط لبدء إنتاج لقاح كورونا في سبتمبر

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تخطط روسيا لبدء إنتاج لقاح لفيروس كورونا في سبتمبر المقبل، بعد أن تتلقى الموافقة السريرية في أغسطس.

وقالت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية "تاس" اليوم السبت إن متطوعين يخضعون حاليا لاختبارات سريرية.

وأعلن مركز جماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، عن تطوير اللقاح في مايو.

ووفقا لمدير البحوث ألكسندر جينزبرج، ليس للقاح أي آثار جانبية. وأضاف أن علماء المعهد اختبروا اللقاح على الحيوانات ثم على أنفسهم.

ولم يتم نشر دراسة بعد عن اللقاح، ولم يتم التأكد من البيانات التي أدلى بها العلماء أو مسؤولو الحكومة بصورة مستقلة. وغالبا ما يستغرق إنتاج اللقاحات عدة سنوات أو أكثر.

ويعمل الجيش الروسي حاليا على اختبار اللقاح على 50 جنديا متطوعا في منشأة بحوث عسكرية في منطقة موسكو. ومن المقرر أن يكتمل الاختبار بحلول نهاية يوليو المقبل.