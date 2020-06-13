«شباب الثوار»: خضنا مناقشات واسعة بشأن «انتخابات البرلمان» لإدراكنا أهمية الحوار

قالت أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماعات مختلفة جمعتهم بالأحزاب والشباب الذين مثلوا كل الأطياف والاتجاهات السياسية في مصر، خلال الفترة الماضية، لمعرفة وجهة نظرهم وتطلعاتهم، مؤكدة أن الحياة السياسية السليمة تبنى على الحوار.

وأضافت «العادلي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، عبر فضائية «ON E»، مساء السبت: «عندنا في التنسيقية بنشتغل بالتوافق، نلتقي الأحزاب ورؤساء والكوادر، كنا بنقيد كل كلمة وكل حرف، وبعد ما خلصنا لقاء الأحزاب، استضفنا الشباب من كل الأطياف وكل الألوان وكل التوجهات السياسية من أقصى اليمين إلى اليسار، كان عندنا أمانة في طرح كل الرؤى».

وأكدت أنهم عملوا على تجميع كل الآراء وتنسيقها لتحليلها، ومعرفة وجهات نظر الأحزاب والقوى الشبابية في قوانين الانتخاب، ومعرفة تطلعاتهم في الحياة النيابية.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت من مشروعات قوانين مقترحة بشأن إجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.