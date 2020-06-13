بيونغ يانغ: على كوريا الجنوبية إيقاف «الكلام الفارغ» عن نزع السلاح النووي

انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم السبت تعليقات المسؤوين الكوريين الجنوبيين حول الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والجهود لتحقيق نزع السلاح النووي، معربة عن استيائها من الحكومة الكورية الجنوبية التي تحرص على لعب دورًا وسيطًا بين بيونغ يانغ وواشنطن.

ونقلًا عن «وكالة يونهاب للأنباء»، مساء السبت، أفادت وكالة تشوسون المركزية الكورية الشمالية للأنباء اليوم بأن المدير العام لإدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كون جونغ-غون قال إنه «من الأفضل وقف الحديث غير المعقول عن نزع السلاح النووي».

وجاء تصريح كون بعد أن قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن موقفها إزاء بيان وزير الخارجية الكوري الشمالي هو أن «الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتطوير العلاقات بين الكوريتين».

وقال كون «من غير المعقول أن تتحدث كوريا الجنوبية عن استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وهو محض هراء، حيث أن الجنوب غير مؤهل لمناقشة القضايا العالقة بين بيونغ يانغ وواشنطن، خاصة قضية الأسلحة النووية».

كما انتقد كون حكومة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن التي زعمت أنها الوسيطة أو الميسرة للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، قائلا «إن سبب انهيار مفاوضات نزع السلاح النووي لا يرجع إلى غياب الوسطاء، بل إلى غياب الشروط الملائمة لنزع السلاح النووي».

وبالإضافة إلى ذلك، قال: «من الواضح أننا سنواصل بناء قوتنا لمواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها الولايات المتحدة، وجهودنا مستمرة في هذه اللحظة بالذات».

وكان وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون-كون قد أكد يوم أمس الجمعة أن الهدف الاستراتيجي لكوريا الشمالية هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل.

وردا على تصريح "«ري»، قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية في نفس اليوم إن الحكومة ستواصل السعي من أجل الاستئناف السريع للحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، وتطوير العلاقات بين الكوريتين، ويجب استمرار الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل دائم وإقامة نظام سلام دائم.