ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم السبت، القبض على 3 من عناصر عصابات داعش الإرهابية في الموصل.

وذكر وزارة الداخلية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- أن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية المختلفة في نينوي ألقت القبض على 3 من عناصر "داعش" الإرهابية، أحدهم كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والآخر كان يعمل فيما يسمى بالأمنية والثالث كان يعمل بصفة مقاتل وعمل في عدد من المعسكرات العامة لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وتم القبض عليهم في مناطق وأحياء (القدس والتأميم) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وفي سياق متصل، عثر على سيارة مفخخة، ودراجتين ناريتين و5 مضافات و16 عبوة ناسفة و6 قذائف هاون عيار 120 ملم، ونفقين و4 صواريخ قاذفة.