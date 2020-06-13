«الشرنوبي» يستعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة زواجه

أعلن الفنان الشاب محمد الشرنوبى، عن طرحه لأغنية جديدة احتفالا بزواجه، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة زوجته، وتساءل الجمهورعن اسم الأغنية بعد انتشار مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتب الشرنوبى، عبر حسابه بموقع تويتر: "عشان الناس اللي بتسأل على الأغنية اللي غنتها في كتب الكتاب.. دي أغنية كنت عاملها مفاجأة لراندا وهتنزل في خلال أيام إن شاء الله اللي عاوز يسمعها".

يذكر أن الشرنوبي احتفل قبل أيام بعقد قرانه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في منزل عائلة العروس، واقتصر الحفل على حضور الأسرتين فقط نظرا لتداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن يقيم العروسان حفل زفاف بعد انتهاء الأزمة.

ويشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "ليه لأ" الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد، بجانب الفنانين أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وإخراج مريم أبو عوف.