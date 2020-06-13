الإمارات تعفي العمال المنتهية تصاريحهم من الفحص الطبي وتُجدد الإقامات تلقائيا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبو ظبي، يؤكد أنه في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت الحكومة إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة.

وأكدت الملحق العمالي بأبو ظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير -وفق لبيان الوزارة اليوم السبت- أنه بموجب هذا الإجراء الاحترازي لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة بمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.