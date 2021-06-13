حبس طفل ذا فويس كيدز المعتدي على طفل حلوان بالمفتاح فى رأسه

قررت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، حبس المتهم بطعن صديقه بمفتاح سيارة في رأسه بحلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشف التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المعالج للحالة أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة؛ إثر إصابة الرأس، وأجريت له عملية إزالة للجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف حسب التقرير الطبي.

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية ان الطفل المعتدي استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، تداولوا العديد من المنشورات حول قيام طفل من برنامج فويس كيدز بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى أحرق واحدًا منهما جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وقالت" شيماء" والدة الطفل حسن شريف، الذي تعرض لاعتداء على يد جاره في حلوان، مما أسفر عن إصابته وغرس مفاتيح برأسه إن المتهم بالاعتداء على ابنها، يقيم في نفس الشارع الذى يقيمون به، وتعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى المخ، ونزيف، وحاليًا يمكث داخل المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

وأضافت والدة المجني عليه، أن المعتدى على نجلها كان أحد مشتركي برنامج فويس كيدز ومشهور فى مدرسته بسوء الخلق ومشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدى على ابنها وإصابته فى المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجدًا فى غرفة العناية المركزة فى المستشفى.

وأوضحت والدة المجنى عليه، أن نجلها يتواجد فى المستشفى منذ أسبوع ولا زال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها وقرر الأطباء منع خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذى اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم فى الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.