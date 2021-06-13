حملات مكثفة لرش الناموس والذباب بمركز دمنهور

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تكثيف إدارة الأمراض المتوطنة من عملها برش بؤر الناموس والذباب للحد من انتشار الأمراض.



وأوضح أن فريق المتوطنة بالإدارة الصحية بدمنهور برئاسة الدكتور أحمد هواش مدير الإدارة الصحة، وإشراف قسم المتوطنة بالإدارة الدكتورة رشا صالح، يجري حملة مكثفة لمكافحة الحشرات والذباب، بالإضافة للمرور بالأجهزة لمكافحة الناموس بالشوارع وأماكن التجمع (المستنقعات والمجاري المائية، والبرك) في مدينة ومركز دمنهور، ذلك وفقاً للخطة زمنية محددة.



وأكد استمرار تكثيف حملات رش الناموس والبعوض وتطهير البرك والمستنقعات بالمبيدات اللازمة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وتكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التي تشهد انتشار هذه الحشرات، للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.