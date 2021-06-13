خرق بيانات في بعض فروع ماكدونالدز في تايوان وكوريا الجنوبية وأمريكا

أصبحت ماكدونالدز أحدث شركة تتعرض لخرق للبيانات بعد اختراق فروعها في دول مختلفة من بينها تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتم اكتشاف المشكلة عند رصد نشاط غير مصرح به على نظام أمان داخلي.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إنها سرعان ما تمكنت من تحديد الاختراق واحتوائه.

وقالت الشركة: "بينما تمكنّا من إغلاق إمكانية الوصول (للملفات) بسرعة بعد عملية تحديد الهوية، وأوضح تحقيقنا أنه تم الوصول إلى عدد صغير من الملفات، يحتوي بعضها على بيانات شخصية".

ووفقا للتقارير، لم يتم اختراق أي من بيانات للعملاء في الولايات المتحدة، ولكن تمت سرقة بعض حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالعملاء وأرقام هواتف وعناوين لبعض عملاء خدمة التوصيل في تايوان وكوريا الجنوبية، إلا أنه لم يتم الكشف عن أي معلومات دفع للعملاء.

واستهدف قراصنة إنترنت شركات عبر مختلف الصناعات في الشهرين الماضيين.