وزير الاستثمار السوداني: الرئيس السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لنا

- مصر والسودان يجمعما الحرص على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة



أكد الدكتور عبدالهادي إبراهيم، وزير الاستثمار السوداني، أن مصر داعم دائم للسودان في مختلف القضايا والمحافل الدولية والاقليمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم كل الدعم السياسي والمعنوي لدولة السودان على المستوى العالمي ومع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن السودان تتلقى مساندة قوية من مصر يتمثل في المساهمة في إدماج السودان في المجتمع الدولي والاستفادة من فرص التمويل المختلفة بما يساند جهود السودان في التطوير والتنمية إلى جانب الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي والتي حققت مصر فيها نجاحا كبيرا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم دعما واضحا للسودان في مؤتمر باريس من خلال خطاب قوى كما ساند السودان لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يسمح بحصول السودان على إعفاء من ديونها وفقا لبرنامج «هيبيت» لإعفاء الدول المثقلة بالديون بسبب جائحة كورونا إلى جانب الدعم في قطاع الكهرباء والمد الشبكي.

وأوضح أن مصر والسودان يجمعهما الحرص على التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

وأشار إلى ان السودان يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية والموارد الطبيعية والبشرية محددا (5) مجالات للتعاون بين مصر والسودان وهي قطاع الطاقة والتعدين والزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى النقل والبنية التحتية والتحول الرقمي والتكنولوجي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش المنتدى تؤسس طريقا واضحا للتعاون الاستثماري والعمل المشترك والتدريب وتبادل الخبرات.

وقال اننا يجب ان نعمل على تحقيق التكامل على أسس استراتيجية قوية وليس بشكل آني مؤقت لتأمين الحياة الكريمة لشعوب البلدين وشعوب القارة الافريقية.

ومن جانبه قال دكتور ضيو مطوك، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان أن هناك تعاون مستمر بين مصر وجنوب السودان منذ استقلالها، وهناك دور كبير للمؤسسة الاستثمارية في البلدين لتعزيز العمل المشترك والمشروعات والاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن رئيس جنوب السودان أعلن هذا العام أنه عام الاستثمار وتم تحديد القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها وهي الاستثمار في الزراعة والتعدين والسياحة.