أمريكا وكوريا الجنوبية يجددان التزامهما بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي تشونج إيوي يونج التزامهما بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك حسبما أوردته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن انتوني بلينكن التقى مع تشونج إيوي يونج في كورنوال، وأكدا أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو المحور الأساسي للسلام والأمن والازدهار في شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها.

وشدد الوزيران على أهمية التعاون متعدد الأطراف في القضايا المتعلقة بالاستقرار الإقليمي، ولا سيما ميانمار.

وقال برايس إن "الجانبين أكدا التزامهما بالتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان فيما بينها بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك العمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".