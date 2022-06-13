أعلن أتيليه العرب للثقافة والفنون (جاليري ضي) انطلاق الورش الفنية المصاحبة لمعرض "حكايات محمد عبلة" بجاليري ضي الزمالك، تحت عنوان "طريقة عبلة التفاعلية".

وشهدت منطقة الزمالك بالقاهرة قبل نحو أسبوعين افتتاح جاليري ضي الزمالك الجديد، ومعه معرض الفنان محمد عبلة المستمر لشهرين، وسط حضور كبير لشخصيات مصرية وعربية وشباب التشكيليين.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون (جاليري ضي) إن معرض الفنان محمد عبلة تقام على هامشه جملة فعاليات فنية وثقافية ذات صلة بمحتواه وتاريخ الفنان الكبير، مؤكدا اعتزاز أتيليه العرب بوجود معرض عبلة كأول معارض ضي الزمالك الجديد.