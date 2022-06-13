في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم أسلحة وعتاد بقيمة 350.1 مليون يورو إلى كييف.

وجاء في رد من وزارة الاقتصاد المالية ردا على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أنه منذ اليوم الأول للحرب في 24 فبراير حتى الأول من يونيو الجاري، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 219.8 مليون يورو وعتاد مثل الخوذات والسترات الواقية من الرصاص مقابل 85.2 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، هناك أسلحة ومعدات تابعة للجيش الألماني بقيمة 45.1 مليون يورو، والتي تمت الموافقة عليها في إجراء مبسط اعتبارا من أول أبريل الماضي.

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد، أودو فيليب، في الرد إلى أن الأمر يتعلق في أغلبه هنا بعتاد مستعمل من الجيش الألماني وتم تقدير قيمته وفقا للوقت الحالي، وليس وفقا لسعره الأصلي الأعلى جزئيا في حالته الجديدة.