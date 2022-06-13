مسؤول أسترالي بارز يزور اليابان بعد غد لبحث عدد من القضايا الأمنية

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين، أن نائب رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الدفاع ريتشارد مارليس سيتوجه بعد غد الأربعاء، إلى اليابان في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام؛ لمناقشة القضايا الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن هذه الزيارة ستكون الأولى للوزير الأسترالي إلى اليابان منذ تولي حكومة حزب العمال الأسترالية الجديدة مهامها في مايو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، إن مارليس سيجرى خلال رحلته إلى اليابان محادثات مع وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، وكبار المسئولين في الحكومة اليابانية، فضلا عن عقد اجتماعات مع أبرز الأكاديميين وممثلي الصناعة.

من جهته، أعرب مارليس عن سعادته بزيارته المرتقبة إلى اليابان، لاسيما وأن أستراليا واليابان تشتركان في رؤية واحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال إن "اليابان شريك مهم في تحقيق أهدافنا الإقليمية، وستستمر شراكتنا في النمو بينما نتبع سبل جديدة وطموحة للتعاون".