مسؤول يمني يؤكد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة لتحقيق أهدافها

أكد السفير عبدالله السعدي، المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة الأممية لتحقيق أهدافها الإنسانية، بما في ذلك رفع الحصار بشكل كامل عن محافظة تعز (جنوب غرب) وفتح الطرق الرئيسية ورفع النقاط والحواجز للسماح بتنقل المواطنين والتدفق السلس للمواد والسلع الغذائية.



جاء ذلك خلال لقاء السعدي، بالمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، خلال زيارة الأخير إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول اليمن يوم غد الثلاثاء.



كما أكد السعدي على حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على دعم جهود المبعوث الأممي، متهماً بذات الوقت الحوثيين "بالتعنت وعدم جديتهم في الانخراط بحسن نية مع هذه الجهود".



وأشار السعدي إلى أن "الموافقة على تمديد الهدنة نابع من الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي بتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين وإنهاء الصراع ورفض المساومة والمقايضة بالقضايا الإنسانية".



وطالب السعدي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن "بممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية للتنفيذ الكامل لبنود الهدنة، وعلى رأسها رفع الحصار عن تعز على الفور كخطوة هامة نحو تحقيق وقف شامل لإطلاق النار واستئناف المسار السياسي".



وشدد المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة "وقف نهب الحوثيين لموارد المشتقات النفطية التي تستخدمها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني عوضًا عن دفع مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها".



من جانبه، أكد المبعوث الأممي، التزامه بمواصلة العمل من أجل التنفيذ الكامل لبنود الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق في تعز، والتي تعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل والعادل والمستدام.



وسيعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، في ظل تمديد الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري، لشهرين إضافيين، رغم تعثر بنودها المتعلقة بفك الحصار عن محافظة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ نحو ثمان سنوات.