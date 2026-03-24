العراق يعلن تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة التربية في العراق، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المدارس يومي الأربعاء والخميس.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان: "حرصًا على سلامة طلبتنا الأعزاء، وجّه وزير التربية وكالةً أحمد الأسدي، المديريات العامة للتربية في جميع المحافظات بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس القادمين، بسبب الحالة الجوية، على أن يتم تعويض الأيام وما تبقّى من المنهج الدراسي خلال أيام السبت اللاحقة."

وسبق أن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حذّرت من موجة أمطار غزيرة ستؤثر على مناطق واسعة من العراق، بالتزامن مع استمرار حالة من عدم الاستقرار الجوي في عموم البلاد.

وقالت إن يوم الخميس 26 مارس سيشهد ذروة الحالة الجوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي متزامن مع اضطراب في طبقات الجو العليا، ما يعزز من تشكّل السحب الركامية النشطة.