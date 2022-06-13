الاتحاد الأوروبي يهدد لندن بتحرك قضائي ضد مشروع قانون جديد

هدد الاتحاد الأوروبي بتحرّك قضائي ضد بريطانيا بعد أن قدمت حكومتها تشريعا بإجراء إصلاح أحادي الجانب لاتفاق التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، في بيان في بروكسل: "نتابع بقلق كبير قرار حكومة المملكة المتحدة اليوم بطرح التشريع"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة البريطانية قدمت إلى البرلمان مشروع قانون جديد يقترح إصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع إيرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل حرب تجارية مع دول التكتل.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بروتوكول إيرلندا الشمالية بأنه "منطقي ويحمل حلا عمليا للمشاكل التي تواجه إيرلندا الشمالية"، وأشار إلى أنه "لا يشكل خرقا للقانون الدولي".