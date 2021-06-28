الجبر والهندسة الفراغية بدون شكاوى في امتحان الثانوية الأزهرية بالمنيا

واصلت قيادات منطقة المنيا الأزهرية، صباح اليوم الاثنين، متابعة انعقاد اللجان الامتحانية بإدارات مختلفة، وقد أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية اختبارات اليوم بمادة "الجبر والهندسة الفراغية".

وفي أثناء اليوم الامتحاني، فاجأ الدكتور أحمد محمد طلب رئيس الإدارة المركزية المعنيين بلجان بنين وفتيات إدارة ملوي التعليمية بجولة ميدانية؛ للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية وبرفقته الشيخ مجدي مهران مدير إدارة ملوي التعليمية.

وخلال الزيارة، شدد رئيس المنطقة، على ضرورة الالتزام بضوابط وتعليمات الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على سلامة الجميع.

كما أوصى المعنيين بلجان الامتحانات بضبط اللجان ومنع اصطحاب الهواتف النقالة داخل اللجان لأي من المشاركين بأعمال اللجان والطلاب لمجابهة الغش بأشكاله وصوره ومعاملة الطلاب برفق وتحفيزهم الدائم على الإجابة من حينٍ لآخر.

وبختام الزيارة، أشاد طلب، بالمتابعة الميدانية الجادة للجان من قبل المعنيين بالعملية التعليمية مديرين وموجهين، وتنظيم اللجان الامتحانية وتوفير الأجواء المهيئة لطالب العلم لتأدية امتحاناتهم في سهولة ويسر.

كما تابع الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم الوكيل الشرعي سير أعمال الامتحانات بلجان بنين وفتيات شمال المنيا، مطمئنا خلال زيارته على انتظام وانضباط الامتحانات داخل اللجان.

وخلال الزيارة، أكد الوكيل الشرعي بحسن سير العملية الامتحانية علاوةً على مجئ الأسئلة واضحة ومن داخل المناهج المقررة حيث لم يرد أي شكاوى من الطلاب على الأسئلة الموضوعة "الجبر والهندسة الفراغية".

وفي السياق ذاته، أكد محسن خالد الوكيل الثقافي بقيام المنطقة الأزهرية بإمداد اللجان الامتحانية بالاحتياجات التي تنظم سير العملية الامتحانية والاختبارت الشفهية على الوجه الأمثل فضلاً عن التأكيد على رؤساء اللجان باتباع الضوابط والتعليمات الواردة بكراسة الامتحانات من رئاسة قطاع المعاهد حتى يتم الخروج الأمثل بالامتحانات وبالشكل المُشرِف للمنطقة.

ومن جانبه، أكد علي حسن مدير الامتحانات بالمنطقة، على مرور أعمال امتحانات اليوم التاسع للشهادة الثانوية بانضباط وهدوء تام، حيث لم ترصد غرفة عمليات المنطقة أي شكاوى أو مخالفات بمختلف الإدارات.