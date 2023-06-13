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ارتفاع أرباح وإيرادات أوراكل الفصلية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 4:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 4:25 ص

ساعدت زيادة الإيرادات من الخدمات السحابية شركة البرمجيات الأمريكية "أوراكل" على زيادة الأرباح والإيرادات في الربع المالي الرابع.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو إلى 8ر13 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين بعد إغلاق البورصة الأمريكية. ونمت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 54% لتصل إلى 4ر4 مليار دولار.

كما استفادت الشركة من الضجة المتزايدة حول التطبيقات ذات الذكاء الاصطناعي في أرباحها النهائية.

وربحت أوراكل 3ر3 مليار دولار، بزيادة 4% عن العام الماضي.

وتجاوزت الأرقام الفصلية توقعات السوق. وارتفع سعر السهم بأكثر من 4% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.

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