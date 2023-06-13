ارتفاع أرباح وإيرادات أوراكل الفصلية

ساعدت زيادة الإيرادات من الخدمات السحابية شركة البرمجيات الأمريكية "أوراكل" على زيادة الأرباح والإيرادات في الربع المالي الرابع.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو إلى 8ر13 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة يوم الاثنين بعد إغلاق البورصة الأمريكية. ونمت إيرادات الخدمات السحابية بنسبة 54% لتصل إلى 4ر4 مليار دولار.
كما استفادت الشركة من الضجة المتزايدة حول التطبيقات ذات الذكاء الاصطناعي في أرباحها النهائية.
وربحت أوراكل 3ر3 مليار دولار، بزيادة 4% عن العام الماضي.
وتجاوزت الأرقام الفصلية توقعات السوق. وارتفع سعر السهم بأكثر من 4% في بعض الأحيان بعد ساعات التداول.