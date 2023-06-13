قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الرؤى المستقبلية هي ما تصيغ مستقبلها، مطالبا بأن كل ما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني والرؤى النيرة التي تم طرحها خلاله يتم أخذها على محمل الجد.

وتابع أبو العينين خلال كلمته بجلسة لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، نريد بناء مصر الحديثة من خلال تحديث جميع منظومات الدولة والبنية التحتية والبنية الفوقية التي تتمثل في العقل البشري.

وطالب وكيل مجلس النواب بضرورة الاهتمام بتطوير الاستثمار في القطاع الخاص واستثمار الدولة من خلال فكر تسويقي جديد من نوع جديد يتحدث بلغة الدول الجديدة.

كما طالب وكيل النواب بضرورة توفير منظومة من القوانين تكون جديدة مبسطة وواضحة لجميع القطاعات يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين وتواكب الرؤى والمقترحات في الحوار الوطني.

بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظات مصر في معدلات التنمية والاستثمار وأداء المحافظ، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.