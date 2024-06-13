أغلقت البورصة المصرية التعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع ملحوظ، موسعة من مكاسبها أمس الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30، بنسبة 11.1%، ووصل إلى مستوى 26418 نقطة، مقارنة بمكاسب لم تزد على 0.2% نقطة أمس.

وأدى انخفاض الأسعار بنسب كبيرة الفترة الماضية إلى إغراء المستثمرين على إعادة الشراء.

كما أثر إيجابا إطلاق المؤشر الشريعة الإسلامية، أمس، والذي يتكون من 33 سهما على حركة التعاملات.

يذكر أن الوزن النسبي للسهم في المؤشر الجديد، الذي طال انتظاره لأكثر من عام، لا يزيد على 15%، وكان ذلك من نصيب مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي تصدرت أسهم المؤشر، تلتها السويدي للكابلات بنسبة 10%.