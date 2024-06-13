أمبري: إصابة سفينة تجارية بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا من عدن باليمن

أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الخميس، بإصابة سفينة تجارية بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا من عدن في اليمن.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت الشركة إن السفينة أطلقت نداء استغاثة وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بعد نحو 129 ميلاً بحرياً شرقي عدن باليمن، بينما كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.

وعلق العديد من شركات الشحن البحري عملياتها في البحر الأحمر بعد هجمات شنها جماعة «الحوثي» في اليمن على مدار الأشهر الماضية، واضطرت لخوض الرحلة الأطول حول إفريقيا.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.