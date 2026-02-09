الاتحاد الأوروبي يحظر إتلاف الملابس والأحذية التي لم يتم بيعها

يعتزم الاتحاد الأوروبي حظر إتلاف الملابس وإكسسوارات الزينة والأحذية التي لم يتم بيعها على شركات محددة، وذلك في إطار جهوده للحد من نفايات المنسوجات.

وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين أن الحظر سيُطبق على الشركات الكبرى اعتبارا من 19 يوليو، على أن تتبعها الشركات المتوسطة في عام 2030.

ومن المقرر توسيع نطاق التزامات الإبلاغ الحالية المفروضة على الشركات الكبرى بشأن الملابس التي لم يتم بيعها والتي يتم التخلص منها كنفايات، لتشمل الشركات المتوسطة بحلول عام 2030.

ويتم سنوياً إتلاف ما يتراوح بين 4% إلى 9% من الملابس غير المبيعة في أوروبا، مما يتسبب في انبعاث نحو 6ر5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون.