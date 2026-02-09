انتقادات حادة للجنة الحكام بسبب ركلة جزاء لصالح مرموش أمام ليفربول

وجه كيث هاكيت، رئيس لجنة التحكيم السابق وحكم الفيفا، انتقادات قوية للحكام بعد الجدل الذي أثارته مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، مؤكدًا أن الحكم كريج باوسون كان يجب أن يمنح ركلة جزاء لصالح عمر مرموش خلال الفوز المثير لسيتي.

وأوضح هاكيت في تصريحات لموقع Football Insider أن إبراهيما كوناتي كان يستحق العقوبة داخل منطقة الجزاء يوم الأحد 8 فبراير.

وغضب جمهور أنفيلد لاحقًا عندما أسقط مارك جيهي محمد صلاح، ليحصل على بطاقة صفراء، بينما رأى مدرب أياكس أرني سلوت أن الموقف كان يستحق أكثر، في خسارة ليفربول 2-1.

وشهدت المباراة أيضًا طرد دومينيك سوبوسلاي بعد أن سحب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند بطريقة واضحة تمنعه من فرصة تسجيل هدف، لتزداد الأحداث جدلاً مع مرور الوقت.

بعد 15 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، كان على باوسون اتخاذ قرار حاسم، بعد أن تم دفع عمر مرموش داخل منطقة الجزاء، وكان كوناتي الطرف المخطئ في الواقعة، ومع ذلك، ورغم المطالبات الكبيرة بمنح ركلة جزاء، رفض الحكم احتساب المخالفة لصالح سيتي، ولم يتدخل نظام الـVAR، بينما أظهرت الإعادات التلفزيونية وجود تواصل واضح بين اللاعبين، ما أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل سوبوسلاي هدف الافتتاح في أنفيلد، ولولا أهداف بيرناردو سيلفا وإيرلينج هالاند، لكانت ركلة الجزاء المهدورة محور نقاش أكبر بعد المباراة، ومع ذلك، لا يزال العديد من المشجعين الغاضبين يرفعون أصواتهم منتقدين قرار الحكم ضد مرموش، ما يعيد تسليط الضوء على جودة التحكيم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هاكيت: «لجنة الحكام سمحت بوجود التمسك بالمنافسين خلال الموسمين الماضيين، حيث تُترك هذه الحالات دون عقاب، إذا سمحوا بالتشبث خلال ركلات الزاوية، سيستغل اللاعبون الأمر لتثبيت أذرعهم حول المنافسين، وهذا ما يحدث بالفعل».

وأضاف: «لقد اعتدنا على أن هذا لا يُعتبر خطأ، بينما في الواقع اللاعب يثبت ذراعيه حول منافسه ويمنعه من اللعب بالكرة. هناك مبرر لمنح ركلة جزاء، لكن المعايير التي وضعتها لجنة الحكام تسمح بحدوث هذا».