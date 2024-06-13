حزب الله يعلن شن هجمات جوية على ثكنات ومقار قيادية بإسرائيل

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، شن هجمات جوية بالصواريخ والطائرات بدون طيار على ثكنات ومقار قيادية شمال إسرائيل، فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي تنفيذ غارات كثيفة على عدة مناطق جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان حصلت وكالة "الأناضول" للأنباء على نسخة منه، إنه نفذ هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات بدون طيار، إذ ‏استهدف "بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي مرابض الزاعورة، وثكنتا كيلع ويوأف، ‏وقاعدتا كاتسافيا ونفح، وكتيبة السهل في بيت هلل".

وأضاف حزب الله، أنه بالتزامن أيضا "شنت القوة الجوية (التابعة له) بعدة أسراب من ‏الطائرات بدون طيار الانقضاضية هجوما جويا على قاعدة داود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسئولة عن الاغتيالات)، وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة".

وأشار إلى أن ذلك جاء في إطار "الرد على الاغتيال (لأحد قادته البارزين) ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، في قضاء صور جنوب لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إنه تم "رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان على شمالي إسرائيل".

من جانبها، أضافت القناة 12 العبرية الخاصة: "بدأ حزب الله بإطلاق النار بشكل متواصل باتجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان (السوري المحتل)، وشمل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل لطائرات معادية".

وأضافت القناة: "حسب التقديرات، تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ على الأراضي الإسرائيلية خلال القصف".

وأمس الأربعاء، أطلق حزب الله على إسرائيل 215 صاروخا وطائرة بدون طيار، في "أكبر وأوسع" هجوم منذ بدء المواجهات الراهنة بين الجانبين، والذي جاء ردا على اغتيال إسرائيل للقيادي البارز بالجماعة اللبنانية طالب سامي عبد الله، في غارة جوية شنتها طائرة بدون طيار إسرائيلية على بلدة جويا جنوب لبنان، مساء الثلاثاء.