وكالة الطاقة الذرية تؤكد هجوم إسرائيل على منشأة نطنز النووية

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيام إسرائيل بضرب منشأة نظنز النووية الإيرانية في هجومها اليوم الجمعة على إيران.