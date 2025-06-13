 وكالة الطاقة الذرية تؤكد هجوم إسرائيل على منشأة نطنز النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وكالة الطاقة الذرية تؤكد هجوم إسرائيل على منشأة نطنز النووية

د ب أ
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 7:03 ص

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قيام إسرائيل بضرب منشأة نظنز النووية الإيرانية في هجومها اليوم الجمعة على إيران.

 

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