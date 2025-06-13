إذاعة الجيش الإسرائيلي: تل أبيب نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري بأن تل أبيب نفذت عملية في منطقة يتواجد فيها كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.



وقال مصدر عسكري لإذاعة الجيش: "إسرائيل نفذت عمليتها في حي يقيم فيه كبار قادة الحرس الثوري الإيراني".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل تصاعد أعمدة الدخان من مناطق مختلفة في طهران جراء الهجمات الإسرائيلية.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فجر اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ بمهاجمة إيران، وسماع دوي عدة انفجارات في طهران.



كما أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي بالكامل وقامت بتحويل الطائرات وكل الرحلات إلى دول أخرى، فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة الطوارئ القصوى في الجبهة الداخلية في جميع أنحاء إسرائيل على إثر الضربة الاستباقية لإيران.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته الخاصة بمنصة "تلغرام"، أنه "في ختام تقييم الوضع تقرر ابتداء من اليوم في تمام الساعة 03:00 أنه سيطرأ تغيير فوري في سياسة الاحتماء للجبهة الداخلية".

وأضاف: "في إطار التغييرات، تقرر انتقال جميع المناطق في البلاد إلى مستوى العمل الضروري حيث تشمل التعليمات حظر الأنشطة التعليمية والاحتشاد ومراكز العمل باستثناء مناطق العمل الضرورية".