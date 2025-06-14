جيش الاحتلال يزعم تدمير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه هاجم ودمَّر قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني.

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الجمعة، إنه تم تدمير عشرات الأهداف التابعة لمنظومة الدفاع الجوي للنظام الإيراني.

وأضاف أن الجيش هاجم قاعدتي "همدان" و"تبريز" العسكريتين التابعتين لسلاح الجو الإيراني في غرب إيران، مدعيًّا أنه تم تدمير قاعدة تبريز نتيجةً للهجوم.

وأشار إلى أن الجيش هاجم ودَّمر عشرات الأهداف في منظومة الدفاع الجوي الإيراني، وطائرات بدون طيار، ومنصات إطلاق صواريخ أرض-أرض، وفق زعمه.

ولفت البيان إلى أن الجيش مستعد لمواصلة العمل حسب الضرورة، موضحًا أنه يجري تقييمًا مستمرًا للوضع، وسيُطلع على أي تطورات.

ومساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "تم ضرب العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني في الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 3".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بجانب عدد من العلماء النوويين.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.