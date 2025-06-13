أنباء عن موجة هجمات جوية ثانية على مواقع في أنحاء إيران

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن تقارير إيرانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات جوية ثانية على مواقع متفرقة في إيران.





وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمانشاه ولرستان".