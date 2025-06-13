أنباء عن موجة هجمات جوية ثانية على مواقع في أنحاء إيران

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن تقارير إيرانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات جوية ثانية على مواقع متفرقة في إيران. وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمانشاه ولرستان".