 أنباء عن موجة هجمات جوية ثانية على مواقع في أنحاء إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنباء عن موجة هجمات جوية ثانية على مواقع في أنحاء إيران

وكالات
نشر في: الجمعة 13 يونيو 2025 - 4:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 يونيو 2025 - 4:15 ص

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن تقارير إيرانية، أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات جوية ثانية على مواقع متفرقة في إيران.


وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء: "سماع دوي انفجارات في عدد من المحافظات الإيرانية بينها كرمانشاه ولرستان".

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