بن رمضان: الأهلي يستطيع تقديم مباراة قوية أمام إنتر ميامي

شدد محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على جاهزيته مع جميع لاعبي الأحمر، لمواجهة فريق إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل بداية قوية في البطولة.

وقال محمد علي بن رمضان في تصريحات رسمية: "تطلعاتي وتطلعات جميع لاعبي الفريق كبيرة في الوصول بعيدًا في مونديال الأندية، وتقديم ما يستحقه الأهلي وجماهيره الوفية، التي تساند الفريق في جميع المناسبات".

وأشار لاعب الوسط التونسي إلى أن جميع لاعبي الأهلي يتطلعون لتقديم نسخة مميزة من المشاركة الحالية في كأس العالم للأندية، متمنيًا أن يكون إضافة حقيقية للفريق في المرحلة القادمة من مشواره بالبطولة.

وأكد بن رمضان على صعوبة مواجهة إنتر ميامي، موضحًا أن الفريق الأمريكي يضم عناصر مميزة ولاعبين كبارًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته الكبيرة في قدرة الأهلي على تقديم مباراة قوية.

وأتم محمد علي بن رمضان تصريحاته قائلًا: "جميع اللاعبين جاهزين، وتركيزهم الكامل في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025، لتحقيق الفوز، وإسعاد جماهير الأهلي".