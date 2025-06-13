حماس تدين العدوان الإسرائيلي: إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بأشدّ العبارات العدوان الواسع الذي شنّه الكيان الصهيوني فجر اليوم ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا يُنذر بانفجار المنطقة، ويعكس إصرار حكومة نتنياهو المتطرفة على جرّ الإقليم إلى مواجهات مفتوحة خدمة لأوهامها التلمودية، ومساعيها للهيمنة على شعوب الأمة .

وأضافت في بيان صباح الجمعة، أن هذا العدوان الغاشم يُعدّ انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، ويؤكد مجددًا أن المشروع الصهيوني يمثّل خطرًا وجوديًا على المنطقة بأسرها، لا على فلسطين وحدها، ويستهدف كل من يرفض الخضوع ويصرّ على دعم قضايا الأمة وفي مقدّمتها قضية فلسطين.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، كما تتقدّم بأحرّ التعازي إلى القيادة والشعب الإيراني، باستشهاد عدد من كبار القادة، وفي مقدّمتهم اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، والفريق محمد باقري، رئيس أركان الجيش الإيراني، وعدد من العلماء النوويين، سائلين الله لهم الرحمة، وللجرحى الشفاء العاجل.

وشددت أنّ إيران تدفع اليوم ثمن مواقفها الثابتة في دعم فلسطين ومقاومتها، وثمن تمسّكها بقرارها الوطني المستقل، ما يستدعي من الأمة وقواها الحيّة موقفًا موحّدًا في وجه هذا العدوان الخطير.

وأكدت بأن الكيان الصهيوني هو العدو المركزي للأمة، مشددة أن المعركة معه معركة مصير تتطلب وحدة الصف وتكامل الجهود لحماية شعوبنا من جرائمه ومخططاته التوسعية.

وأعلنت طهران عن تعيين الأدميرال حبيب الله سياري قائما بأعمال القائد العام للقوات المسلحة، والجنرال وحيدي قائدا عاما جديدا للحرس الثوري، بأمر من قائد الثورة الإسلامية.

وتوعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، «النظام الصهيوني» بـ «عقاب شديد ومصير مرير ومؤلم» كما أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيان الأول متعهدة بأن «رد الجنود في القوات المسلحة.. على مرتكبي هذا العمل الجبان والممكنين والداعمين له سيكون ساحقًا ومثيرًا للندم».

وكان الجيش الإسرائيلي برر هجماته بأن «إيران تقترب من نقطة اللاعودة في سباقها نحو امتلاك سلاح نووي»، ونقلت جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب قدمت لواشنطن أدلة على تقدم برنامج إيران النووي والتنسيق الكامل والشامل مع الولايات المتحدة.

وشن جيش الاحتلال ضربة جوية وصفها بـ«الاستباقية»، ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية، في ساعات مبكرة من صباح يوم الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية أنّ إسرائيل «ستدفع ثمنا باهظا وعليها انتظار رد قوي من القوات المسلّحة الإيرانية».

وأكد التلفزيون الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري، حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني وعلي باقري رئيس الأركان ونائبه غلام علي رشيد، بالإضافة إلى العالمين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي.