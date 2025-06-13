هآرتس عن مصدر أمني: الموساد أنشأ قاعدة لمسيرات مفخخة في إيران قبل وقت طويل من الهجوم

أفاد مصدر أمني إسرائيلي، بأن الموساد أنشأ قاعدة للطائرات المسيرة المفخخة في إيران، موضحًا أنها أُدخلت إلى البلاد قبل الهجوم بوقت طويل، وتم تفعيلها أثناءه.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس» العبرية، صباح الجمعة، إن الطائرات المسيرة المفخخة اُطلقت على منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة أشفق آباد قرب طهران، والتي تُشكل تهديدًا لإسرائيل.

وأشار إلى أن وحدات «كوماندوز» تابعة للموساد كانت تعمل وسط إيران، ونشرت أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة قريبة من أنظمة الصواريخ أرض-جو الإيرانية.

ولفت إلى تفعيل تلك الأنظمة مع بدء الهجوم، وبالتزامن مع ضربات سلاح الجو على إيران.

وتتصاعد التوقعات بهجمات متبادلة بين طهران وتل أبيب، بعد غارة جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية في طهران فجر الجمعة، أسفرت عن مقتل قادة بارزين وعلماء نوويين.

وأفادت وكالة «فارس» الإيرانية بمقتل اللواء حسين سلامي، قائد الحرس الثوري، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، إلى جانب علماء نوويين مثل محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.

كما أعلنت إيران تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدًا للحرس الثوري والأميرال حبيب الله سياري رئيسًا مؤقتًا لهيئة الأركان، في محاولة لإعادة تنظيم القيادة العسكرية وسط حالة الطوارئ.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن الهجوم، المُسمى «عملية الأسد الصاعد»، استهدف 10 علماء نوويين وقادة عسكريين، واصفة إياه بـ«البداية فقط».

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن الهجوم استهدف «قلب البرنامج النووي الإيراني»، بما في ذلك منشأة نطنز، محذرًا من استمرار العمليات «حسب الحاجة».

في المقابل، تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بـ«عقاب قاسٍ»، بينما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أبو الفضل شكارشي عن رد «حاسم».