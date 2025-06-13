تأجيل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين بسبب التوترات في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تأجيل مؤتمر رفيع المستوى للأمم المتحدة حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، كان مقررا عقده الأسبوع المقبل، بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تشترك فرنسا والسعودية في رئاسة المؤتمر الذي كان من المقرر أن تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو، وكان من بين القادة المقرر حضورهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكانت السلطة الفلسطينية تأمل أن يسهم المؤتمر في إحياء عملية السلام المتعثرة منذ فترة طويلة.

وعبر ماكرون عن "عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين" في وقت ما، رغم تأجيل المؤتمر.

وبعد الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران، اليوم الجمعة، أعلن ماكرون إن القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط مستعدة للمساعدة في حماية شركاء فرنسا في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكنها لن تشارك في أي هجمات على إيران.

وقال ماكرون للصحفيين، إنه تم تأجيل مؤتمر الدولتين لأسباب لوجستية وأمنية، ولعدم تمكن بعض الممثلين الفلسطينيين من الحضور.

وأكد ماكرون، أن المؤتمر سيُعقد "في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه يجري مناقشات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحديد موعد جديد.

وتابع ماكرون، أن "الهدف هو إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وبأمنها"، مضيفا "أن أي دولة من هذا النوع لن تضم أيضا أيا من قادة حماس".