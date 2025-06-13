خامنئي: فلينتظر الكيان الصهيوني عقابا صارما من قواتنا المسلحة

توعد المرشد العام للثورة الإيرانية علي خامنئي، الكيان الصهيوني بالرد على إسرائيل، قائلا: «فلينتظر الكيان الصهيوني عقابا صارما من قواتنا المسلحة» بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «أرنا».

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، لوكالة الجمهورية الإسلامية، أن: «العدو الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا على عدوانه».

وقال في تصريح له تعليقا على العدوان الصهيوني فجر اليوم الجمعة على طهران وعدد من مدن البلاد: «أقول للشعب الإيراني: لا تقلقوا، إن العدو الصهيوني، الذي أقدم على هذا العمل بدعم من أمريكا وهاجم المناطق السكنية، سيدفع ثمنًا باهظًا».

وأكد أن القوات المسلحة جاهزة مائة بالمائة وسترد ردًا قويًا، قائلًا: «لقد استشهد عدد من القادة».

وذكّر المتحدث باسم القوات المسلحة: «لا داعي للقلق في البلاد، فالكيان الصهيوني واميركا سيدفعان ثمنًا باهظًا، وسيتلقّيان صفعة قوية».

وقال: «لقد تعرّضت مناطق سكنية للقصف، وهذا دليلٌ على دناءة العدو وعدم قدرته على مواجهة البلاد».

واستشهد اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، وفريدون عباسي عضو البرلمان والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، واللواء غلام علي رشيد، والعالم النووي ورئيس الجامعة الحرة الدكتور محمد مهدي طهرانجي.