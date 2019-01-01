عضو مجلس النواب الليبي: اجتماع القاهرة جاء لتوحيد المجلس

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اعتبر عضو مجلس النواب عيسي العريبي، أن اللقاء التشاوري بين النواب في القاهرة يأتي بمبادرة من الجانب المصري لبحث توحيد المجلس.

العريبي لفت في تصريح صحفي إلى أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بزيارة إلى مجلس النواب المصري وجامعة الدول العربية؛ وذلك لبحث التعاون المشترك ودعم البرلمان في الوقت الراهن الذي تشهد فيه ليبيا تدخلات خارجية سافرة.

وأكد أن اجتماعات القاهرة تأتي كخطوة أولى لتوحيد مجلس النواب، مشيراً إلى أن أعضاء البرلمان يتطلعون لتوحيد صفوف المجلس للمساهمة في حل الأزمة الليبية.

وأبدى حرص أعضاء مجلس النواب على توحيد الصفوف لنزع فتيل الأزمة، معرباً عن تفاؤله باللقاءات التشاورية التي ستجري في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

كما يرى أن السراج أصبح رهينة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس وهو ما يحتاج لدور فاعل لمجلس النواب باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا