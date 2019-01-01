بدأت منطقة آثار الإسكندرية أعمالها لصيانة وترميم الجرس الأثري بدير "سان سابا" التابع لبطريركية الروم الأرثوذكس بمحطة الرمل، على يد أخصائيين للترميم بهدف الحفاظ على التراث الحضاري وكنوز مصر الأثرية.

وفي السطور القادمة تستعرض "الشروق" أهم المعلومات حول الجرس الأثري.

* شهرة "سان سابا" الواسعة

تعود الشهرة المُكتسبة للكنيسة نتيجة لكونها من أقدم الكنائس التابعة للروم الأرثوذكس والوحيدة المٌسجلة ضمن سجلات القرن الـ12 لكنائس الروم، فقد بٌنيت الديروالكنيسة فى القرن الـ7 الميلادي على أنقاض معبد روماني قديم، كما تعود تسميتها "سان سابا" نسبة إلى الراهب والقديس الفلسطيني "سابا".

- الكنيسة أم جرس

اشتهر الدير بوضعية الجرس، حيث يقبع الجرس الأثري الضخم بمدخل الديرمخالفًا الوضع المعتاد للجرس في الأعلى كباقي الأديرة والكنائس، الأمر الذي جعل سكان الإسكندرية بمختلف دياناتهم يقلبونه "الكنيسة أم جرس".

- إهداء لمحمد على باشا

قُدم هذا الجرس الأثرى كإهداء من الإمبراطور الروسي "نيقولا الأول" إلى محمد على باشا، بعدما انتهى الجنرال الكمدار ميخائيل سيمنا من تصنيعه، ليزين به كنيسة الروم الأرثوذكس بالثغر في احتفال مهيب بدءًا من أثينا وصولًا لميناء الإسكندرية، والجرس مسجل في عداد التراث من قبل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعام 1997 كحيازة خاصة.

- أضخم جرس بالعالم

الجرس عبارة عن ناقوس كبير الحجم من النحاس تغلفه اثار الاكسدة باللون الأخضر وقمته على شكل تاج مكون من 6 أضلاع، ويرجع تاريخه إلى عام 1838م حيث يبلغ عمره 181 عامًا، ويعد الجرس الأضخم في العالم، حيث يزن 3 أطنان، أي أكبر من جرس الفاتيكان، وصُمم من نتاج سبائك الحديد والبرونز المقاومة للصدأ من حرب بين روسيا وتركيا.

- لماذا تم وضعه بالمدخل ولم يعلق؟

يرجع عدم تعليقه عاليًا إلى بداية وصوله للكاتدرائية، حيث حاول الكثيرمن المهندسين اليونانيين والمصريين، لكنهم عجزوا بسبب حجمه الذي يفوق معدل الكتلة الخراسانية للكنيسة.

* أقصى يسار الباب الرئيسى

يوضع الجرس أقصى اليسار من الداخل عند البوابة الرئيسية للدير على منصة رخامية حديثة بارتفاع يصل لـ20سم عن مستوى الأرض المحيطة.

- نقوش تزخرف الجرس

تزين الزخارف النباتية والهندسية الجرس المخروطى الشكل، حيث تعلوه 3 وحدات زخرفية دائرية تفصل بينها خطوط بارزة، إضافة لكتابات روسية تشير إلى الجنرال الروسي، الكميدار ميخائيل، الذي صنعه، كما يتميز بصورة للسيد المسيح كملاك مجنح.