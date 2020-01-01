الهند تسجل 28 ألفا و701 إصابة جديدة بكورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الاثنين، تسجيل 28 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 878 ألفا و254 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية -في بيان نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية- أنها سجلت 500 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 ألفًا و174 حالة، بينما تماثل 18 ألفا و850 مريضا للشفاء، ليصبح مجموع المتعافين 553 ألفا و470 حالة.

وتحتل الهند المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الإصابات، مع أن الحكومة تشير إلى أن نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد تعتبر من أدنى مثيلاتها في العالم.